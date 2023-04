"La cicatrice sul collo di Vladimir Putin": il video choc, "ecco cosa svela" | Guarda (Di mercoledì 19 aprile 2023) Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, sono state innumerevoli le ipotesi e le teorie su presunte malattie del leader del Cremlino Vladimir Putin. E nemmeno oggi le speculazioni sulle condizioni di salute dello zar sembrano essersi fermate. In queste ore si starebbe parlando, come riporta Dagospia, di cancro alla tiroide. L'attenzione degli osservatori si sarebbe concentrata su una cicatrice evidente sul collo, avvistata durante le celebrazioni della Pasqua ortodossa. Le ultime immagini di Putin, insomma, hanno riportato a galla l'ipotesi della testata indipendente Proekt, che un anno fa aveva parlato di un possibile cancro alla tiroide. Per questo il presidente russo sarebbe costantemente accompagnato da un chirurgo - Yevgeny Selivanov, dell'ospedale clinico centrale di Mosca - ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, sono state innumerevoli le ipotesi e le teorie su presunte malattie del leader del Cremlino. E nemmeno oggi le speculazioni sulle condizioni di salute dello zar sembrano essersi fermate. In queste ore si starebbe parlando, come riporta Dagospia, di cancro alla tiroide. L'attenzione degli osservatori si sarebbe concentrata su unaevidente sul, avvistata durante le celebrazioni della Pasqua ortodossa. Le ultime immagini di, insomma, hanno riportato a galla l'ipotesi della testata indipendente Proekt, che un anno fa aveva parlato di un possibile cancro alla tiroide. Per questo il presidente russo sarebbe costantemente accompagnato da un chirurgo - Yevgeny Selivanov, dell'ospedale clinico centrale di Mosca - ...

