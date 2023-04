Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario le spara. Ferite la cheerleader e una sua amica. Una di loro è i… - chiara_amt : RT @Agenzia_Ansa: Una ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario le spara. Ferite la cheerleader e una sua amica. Una di loro è in cond… - AlfBianchi : RT @Agenzia_Ansa: Una ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario le spara. Ferite la cheerleader e una sua amica. Una di loro è in cond… - Ariocarpus82 : RT @Agenzia_Ansa: Una ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario le spara. Ferite la cheerleader e una sua amica. Una di loro è in cond… - lapacechenonho_ : RT @Agenzia_Ansa: Una ragazza sbaglia auto in Texas, il proprietario le spara. Ferite la cheerleader e una sua amica. Una di loro è in cond… -

Nuova follia delle armi in America. Unain Texasauto in un parcheggio e il proprietario, il 25enne Pedro Tello Rodriguez Jr, apre il fuoco ferendo la ragazza e un'altranelle vicinanze. L'incidente è ...Nuova follia delle armi in America. Unain Texasauto in un parcheggio e il proprietario, il 25enne Pedro Tello Rodriguez Jr , apre il fuoco ferendo la ragazza e un'altranelle vicinanze. L'incidente è ...Duesono state ferite, una in modo grave, da un uomo che ha aperto il fuoco dopo che le ragazze sono entrate nell'auto sbagliata in un parcheggio di un supermercato Elgin, vicino ad ...

La cheerleader sbaglia auto nel parcheggio, il proprietario spara a lei e alle amiche: una è gravissima leggo.it

La cheerleader che ha sbagliato auto, Heather Roth, era con altre tre amiche quando è avvenuto l'incidente. Le ragazze usavano il parcheggio H-E-B di Elgin come punto di incontro per andare in ...In Texas una cheerleader è stata ferita in maniera grave con un colpo di pistola esploso da un 25enne, Pedro Tello Rodriguez Jr. La ragazza aveva sbagliato ad aprire la portiera di un'auto non sua all ...