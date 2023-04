La casa delle bambole, una storia vera ha ispirato il film? (Di mercoledì 19 aprile 2023) La casa delle bambole di Pascal Laugier non si ispira a una storia vera; tuttavia, è un horror psicologico che muove da premesse verosimili e analizza in maniera approfondita quanto un trauma vada a condizionare la psiche di chi lo subisce. Con una messa in scena impeccabili e sequenze che non si risparmiano in termini di violenza, il regista e sceneggiatore francese è riuscito a creare un’esperienza horror inedita per il pubblico tramite il suo tocco personale. La trama del film segue una madre e le sue due figlie che vengono attaccate nella loro casa da estranei; contro ogni previsione, sopravvivono, ma il ricordo del traumatico avvenimento diventa per loro un incubo ricorrente. Attraverso rappresentazioni viscerali di torture violente e dei loro effetti sulle ... Leggi su cinemaserietv (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ladi Pascal Laugier non si ispira a una; tuttavia, è un horror psicologico che muove da premesse verosimili e analizza in maniera approfondita quanto un trauma vada a condizionare la psiche di chi lo subisce. Con una messa in scena impeccabili e sequenze che non si risparmiano in termini di violenza, il regista e sceneggiatore francese è riuscito a creare un’esperienza horror inedita per il pubblico tramite il suo tocco personale. La trama delsegue una madre e le sue due figlie che vengono attaccate nella loroda estranei; contro ogni previsione, sopravvivono, ma il ricordo del traumatico avvenimento diventa per loro un incubo ricorrente. Attraverso rappresentazioni viscerali di torture violente e dei loro effetti sulle ...

