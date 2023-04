La carestia sta mettendo in ginocchio l'Africa occidentale (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - Quarantotto milioni di persone nell'Africa occidentale rischiano una grave insicurezza alimentare nei prossimi mesi, così come ormai da quasi dieci anni, in parte anche a causa dei disastri climatici che stanno investendo il territorio. E' quanto emerge da un'analisi sulla sicurezza alimentare regionale presentata dal Programma Alimentare Mondiale (PAM), dalla FAO e dall'agenzia per l'infanzia Unicef. Oltre alla desertificazione, che sta mettendo in ginocchio l'agricoltura dell'Africa occidentale, anche l'innalzamento dei prezzi dei beni alimentari sta colpendo duramente le popolazioni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) - Quarantotto milioni di persone nell'rischiano una grave insicurezza alimentare nei prossimi mesi, così come ormai da quasi dieci anni, in parte anche a causa dei disastri climatici che stanno investendo il territorio. E' quanto emerge da un'analisi sulla sicurezza alimentare regionale presentata dal Programma Alimentare Mondiale (PAM), dalla FAO e dall'agenzia per l'infanzia Unicef. Oltre alla desertificazione, che stainl'agricoltura dell', anche l'innalzamento dei prezzi dei beni alimentari sta colpendo duramente le popolazioni.

