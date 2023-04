LA CACCIA di M Bocci al cinema dall’11 maggio

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo il riuscitissimo esordio alla regia con A Tor Bella Monaca non piove mai, Marcotorna dietro la macchina da presa con il thriller La. Di cosa parla “La“? In un racconto ad alta tensione e dagli imprevedibili colpi di scena, quattro fratelli, riunitisi per la morte del padre, dovranno fare i conti col presente ma soprattutto con il loro passato. A vestire i panni dei protagonisti, Laura Chiatti, che condivide per la prima volta un set con il marito, Filippo Nigro, Paolo Pierobon e Pietro Sermonti. Produzione Il film – prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti per Minerva Pictures, con Rai– arriverà in sala l’11distribuito da Medusa Film. Sinossi Luca, Silvia, Mattia e Giorgio sono quattro fratelli molto diversi tra loro: Luca è energico, vende ...