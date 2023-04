La Borsa non scende e non sale ma andrà in orizzontale (Di mercoledì 19 aprile 2023) bbiamo un segnale di fine ciclo di Thomas Demark (Sequential) che grava sul nostro indice e un massimo relativo precedente che fa da tappo.Le note positive sono un indicatore rialzi ribassi che ha spazio per crescere e una serie storica del MSCI World Stock Index che è in bottom up. Se vuoi saperne di più sulle prospettive di azioni, bond e certificate a Padova il sabato 6 maggio si incontrano i migliori trader italiani. Clicca qui per saperne di più Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) bbiamo un segnale di fine ciclo di Thomas Demark (Sequential) che grava sul nostro indice e un massimo relativo precedente che fa da tappo.Le note positive sono un indicatore rialzi ribassi che ha spazio per crescere e una serie storica del MSCI World Stock Index che è in bottom up. Se vuoi saperne di più sulle prospettive di azioni, bond e certificate a Padova il sabato 6 maggio si incontrano i migliori trader italiani. Clicca qui per saperne di più

