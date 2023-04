La bellissima dedica con foto di Benedetta Parodi a Fabio Caressa

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Stare insieme per anni può non essere semplice, ma diventa certamente determinante non dare mai l’altro per scontato e cercare, se necessario, di arrivare a qualche compromesso per far sì che le distanze dal partner non possano aumentare. Un concetto chesembrano avere compreso appieno, pur non amando essere costantemente al centro dell’attenzione. In occasione del 56esimo compleanno del telecronista di Sky, che ha tagliato il traguardo il 18 aprile 2023, la conduttrice di Bake Off Italia, ha voluto fare unaall’uomo con cui condivide la vita ormai da più di vent’anni. Il loro primo incontro, infatti, è avvenuto nel 1997, quando lei aveva 25 anni e lui 29, nella mensa di Telepiù, poi diventata Sky, dove entrambi lavoravano. “Il primo ...