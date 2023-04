L’8 maggio a Roma ‘Race for the cure’, prevenzione e solidarietà contro cancro seno (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dal 4 al 7 maggio aprirà il Villaggio della salute al Circo Massimo: ogni giorno, dalle 10 alle 20, negli oltre 100 stand e negli spazi dedicati allestiti da Komen Italia sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della prevenzione. Una corsa per ‘battere’ il tumore al seno. Torna l’8 maggio a Roma la ‘Race for the cure’ di Komen Italia, la 24esima edizione. Appuntamento al Circo Massimo e quest’anno, oltre alla tradizionale passeggiata di 2 chilometri e alla corsa di 5 aperta a tutti, per la prima volta è previsto anche un percorso di 8 km riservato agli atleti competitivi. Ma dal 4 al 7 maggio aprirà il Villaggio della salute ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dal 4 al 7aprirà il Villaggio della salute al Circo Massimo: ogni giorno, dalle 10 alle 20, negli oltre 100 stand e negli spazi dedicati allestiti da Komen Italia sarà possibile partecipare gratuitamente ad attività di sport, fitness, sana alimentazione, benessere psicologico, intrattenimento e a conferenze sui temi della salute e della. Una corsa per ‘battere’ il tumore al. Torna l’8lafor thedi Komen Italia, la 24esima edizione. Appuntamento al Circo Massimo e quest’anno, oltre alla tradizionale passeggiata di 2 chilometri e alla corsa di 5 aperta a tutti, per la prima volta è previsto anche un percorso di 8 km riservato agli atleti competitivi. Ma dal 4 al 7aprirà il Villaggio della salute ...

