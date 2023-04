Kvaratskhelia, 'non vi ho reso felici, ma il sogno continua' (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Dura per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, capendo che non sono riuscito a portarvi gioia". Comincia così Khvicha Kvaratskhelia il suo post su Instagram dopo l'1 - 1 con il Milan che ha ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Dura per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, capendo che non sono riuscito a portarvi gioia". Comincia così Khvichail suo post su Instagram dopo l'1 - 1 con il Milan che ha ...

