Kvaratskhelia non è più il giocatore esplosivo di inizio stagione (Espn) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anche Espn si è accorto della stanchezza del Napoli. Ieri sera il Napoli ha pareggiato 1-1 il ritorno dei quarti di Champions League, fallendo la possibilità di approdare per la prima volta nella sua storia alle semifinale. Il gol di Osimhen in pieno recupero non è bastato, il Milan è passato grazie all’uno a zero maturato all’andata. Nel commentare la partita, il portale americano sottolinea l’intelligenza tattica dei rossoneri. “Una vittoria di misura per 1-0 all’andata ha dato al Milan qualcosa a cui aggrapparsi allo Stadio Diego Armando Maradona e lo ha fatto con una prestazione difensiva che ha evocato i ricordi dei grandi difensori del club del passato. Tomori e Kjaer si sono combinati per annullare Victor Osimhen, che sembrava a corto di forma fisica, mentre il portiere del Milan Mike Maignan è stato solido come una roccia già prima di salvare il rigore di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Anchesi è accorto della stanchezza del Napoli. Ieri sera il Napoli ha pareggiato 1-1 il ritorno dei quarti di Champions League, fallendo la possibilità di approdare per la prima volta nella sua storia alle semifinale. Il gol di Osimhen in pieno recupero non è bastato, il Milan è passato grazie all’uno a zero maturato all’andata. Nel commentare la partita, il portale americano sottolinea l’intelligenza tattica dei rossoneri. “Una vittoria di misura per 1-0 all’andata ha dato al Milan qualcosa a cui aggrapparsi allo Stadio Diego Armando Maradona e lo ha fatto con una prestazione difensiva che ha evocato i ricordi dei grandi difensori del club del passato. Tomori e Kjaer si sono combinati per annullare Victor Osimhen, che sembrava a corto di forma fisica, mentre il portiere del Milan Mike Maignan è stato solido come una roccia già prima di salvare il rigore di ...

