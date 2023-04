Kvaratskhelia e la commovente lettera ai tifosi dopo il rigore sbagliato in Napoli-Milan (Di mercoledì 19 aprile 2023) Khvicha Kvaratskhelia ci ha provato in tutti i modi, ma non ce l’ha fatta: il georgiano ha avuto sui piedi la più grande occasione del match e non è riuscito a far gioire i propri tifosi. Come si evince dal post su Instagram del dopo Napoli-Milan, al termine del quale i partenopei sono usciti dalla Champions, l’esterno d’attacco degli azzurri ha reagito con grande rammarico per quanto accaduto nei quarti. Tantissime le chances per rimettere la partita in piedi, ma a bruciare più di tutto è l’errore dagli 11 metri sul finale di partita: il rigore sbagliato al minuto 81 ha fatto sprofondare le speranze del Napoli di passare il turno. Così il classe 2001 si è scusato con i propri supporters per non aver realizzato il sogno della semifinale, traguardo che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Khvichaci ha provato in tutti i modi, ma non ce l’ha fatta: il georgiano ha avuto sui piedi la più grande occasione del match e non è riuscito a far gioire i propri. Come si evince dal post su Instagram del, al termine del quale i partenopei sono usciti dalla Champions, l’esterno d’attacco degli azzurri ha reagito con grande rammarico per quanto accaduto nei quarti. Tantissime le chances per rimettere la partita in piedi, ma a bruciare più di tutto è l’errore dagli 11 metri sul finale di partita: ilal minuto 81 ha fatto sprofondare le speranze deldi passare il turno. Così il classe 2001 si è scusato con i propri supporters per non aver realizzato il sogno della semifinale, traguardo che ...

