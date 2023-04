Kvaratskhelia da brividi, le scuse dopo il rigore fallito: “Dura vedere le vostre lacrime” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Prometto di tornare più forte”: le parole del numero 77 del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, in un lungo post sui social dedicato ai tifosi azzurri dopo aver sbagliato il rigore contro il Milan. Khvicha Kvaratskhelia, l’esterno del Napoli, ha scritto un lungo post sui social dedicato al popolo azzurro, dopo il rigore fallito ieri sera nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Milan che ha portato la squadra all’eliminazione dalla Champions League. Nel suo messaggio Kvaratskhelia ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a regalare la felicità ai tifosi e ha promesso che farà del suo meglio per imparare dall’esperienza di quella partita: “È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Prometto di tornare più forte”: le parole del numero 77 del Napoli, Khvicha, in un lungo post sui social dedicato ai tifosi azzurriaver sbagliato ilcontro il Milan. Khvicha, l’esterno del Napoli, ha scritto un lungo post sui social dedicato al popolo azzurro,ilieri sera nella gara di ritorno dei quarti di finale contro il Milan che ha portato la squadra all’eliminazione dalla Champions League. Nel suo messaggioha espresso il suo dispiacere per non essere riuscito a regalare la felicità ai tifosi e ha promesso che farà del suo meglio per imparare dall’esperienza di quella partita: “È difficile per mei vostri occhi pieni di...

