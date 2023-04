Krunic: «Inter o Benfica? Preferisco affrontare club non italiani» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Krunic ha raggiunto le semifinali di Champions League con il suo Milan. Adesso attende una fra Inter o Benfica. Ai microfoni ufficiali del club rossonero, dà una sua preferenza SEMIFINALE ? Dopo la qualificazione in semifinale di Champions League ai danni del Napoli, Rade Krunic ha risposto alla domanda sulla squadra che vorrà affrontare in semifinale. Stasera Inter-Benfica decreterà la semifinalista. Le sue parole: «Non vogliamo fermarci. Oggi abbiamo dato tutto in campo, guardiamo avanti e attendiamo l’avversario della semifinale. Vediamo chi affronteremo in semifinale. Io ho sempre detto che Preferisco incontrare in Europa squadre che non incontro in Italia. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità e non vediamo l’ora di giocare ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)ha raggiunto le semifinali di Champions League con il suo Milan. Adesso attende una fra. Ai microfoni ufficiali delrossonero, dà una sua preferenza SEMIFINALE ? Dopo la qualificazione in semifinale di Champions League ai danni del Napoli, Radeha risposto alla domanda sulla squadra che vorràin semifinale. Staseradecreterà la semifinalista. Le sue parole: «Non vogliamo fermarci. Oggi abbiamo dato tutto in campo, guardiamo avanti e attendiamo l’avversario della semifinale. Vediamo chi affronteremo in semifinale. Io ho sempre detto cheincontrare in Europa squadre che non incontro in Italia. Noi siamo consapevoli delle nostre qualità e non vediamo l’ora di giocare ...

