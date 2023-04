Kroos può far cambiare idea al Real Madrid su Bellingham: il punto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Real Madrid potrebbe rinnovare il contratto a Toni Kroos, motivo per cui Florentino Perez starebbe ripensando agli obiettivi di mercato.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilpotrebbe rinnovare il contratto a Toni, motivo per cui Florentino Perez starebbe ripensando agli obiettivi di mercato....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HeyAmicoDelSole : RT @thomas_novello9: Aiuto sono impazziti a Sky. Mettere la difesa delle italiane vuol dire solo essere in malafede. Come si può non prem… - thomas_novello9 : Aiuto sono impazziti a Sky. Mettere la difesa delle italiane vuol dire solo essere in malafede. Come si può non p… - filosignorante : @federoncha7 @acmilan @RafaeLeao7 @_OlivierGiroud_ @mmseize @simonkjaer1989 @davidecalabria2 @fikayotomori_… -