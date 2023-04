Kim Jong Un ordina di procedere al lancio del satellite spia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il leader della Corea del Nord KimUndialdi un. A dicembre, Pyongyang ha condotto quello che ha definito un importante test di “fase finale” per une ha dichiarato che avrebbe completato i preparativi per ilentro aprile. I media statali hanno condiviso

Il leader della Corea del Nord,- un , ha ordinato di procedere secondo programma al lancio in orbita del primo satellite spia del Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna")....La Corea del Nord ha completato la costruzione del suo primo satellite di ricognizione militare e ha dato il via libera al suo lancio: lo ha annunciato lo stesso leader,Un, come riportano i media statali. La notizia giunge circa una settimana dopo il lancio da parte di Pyongyang di un nuovo missile balistico intercontinentale a combustibile solido, che ha ...Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato una lettera al leader nordcoreano- un, esprimendo la volontà di rafforzare la comunicazione strategica con la Corea del Nord, come hanno riferito martedì i media statali di Pyongyang. Xi ha espresso i suoi 'sentiti' ...

Corea del Nord, Kim Jong-un e la figlia visitano il centro spaziale RaiNews

Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha ordinato di procedere secondo programma al lancio in orbita del primo satellite spia ...(askanews) - Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato il lancio del primo satellite spia da ricognizione militare della Corea del Nord, la cui costruzione è stata appena completata, secondo quant ...