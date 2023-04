Killers of the Flower Moon: svelata la durata ufficiale del film diretto da Martin Scorsese (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il film Killers of the Flower Moon, diretto da Martin Scorsese, ha ora una durata ufficiale in attesa del debutto in anteprima mondiale al Festival di Cannes. Killers of the Flower Moon, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, ha finalmente una durata ufficiale: 3 ore e 26 minuti. L'atteso lungometraggio debutterà in anteprima mondiale al Festival di Cannes prima di essere distribuito nei cinema a ottobre grazie a Paramount Pictures e, successivamente, essere disponibile in streaming su Apple TV+. Pochi giorni fa si era parlato di una possibile durata vicina alle ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilof theda, ha ora unain attesa del debutto in anteprima mondiale al Festival di Cannes.of the, il nuovoda, ha finalmente una: 3 ore e 26 minuti. L'atteso lungometraggio debutterà in anteprima mondiale al Festival di Cannes prima di essere distribuito nei cinema a ottobre grazie a Paramount Pictures e, successivamente, essere disponibile in streaming su Apple TV+. Pochi giorni fa si era parlato di una possibilevicina alle ...

