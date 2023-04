(Di mercoledì 19 aprile 2023) Riprendono leche trasportanodopo due giorni di pausa. Lo ha dichiarato il vice primo ministroOleksandr Kubrakov, come riporta il Guardian. Ledelle...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Kiev, riprese le ispezioni alle navi con grano ucraino: Dopo due giorni di pausa per lo stop russo - fisco24_info : Kiev, riprese le ispezioni alle navi con grano ucraino: Dopo due giorni di pausa per lo stop russo - novasocialnews : Kiev, riprese le ispezioni alle navi con grano ucraino - transnazionale : Kiev, riprese le ispezioni alle navi con grano ucraino #spaziotransnazionale informa - Thomasdr14 : @ChroniclesKiev @ale_dibattista @CriticaScient @fattoquotidiano @orsiniufficiale @carlorovelli @GiuseppeConteIT Ier… -

"Le ispezioni delle navi sono, nonostante i tentativi della Federazione Russa di interrompere l'accordo", afferma Kubrakov. .2023 - 04 - 19 10:22:28le ispezioni alle navi con grano ucraino Riprendono le ispezioni alle navi che trasportano grano dopo due giorni di pausa. Lo ha dichiarato il vice primo ......48 Medvedev attacca Seul, vedranno armi russe in Nord Corea 11:12 Pechino: "Sosteniamo l'Ue nel promuovere colloqui di pace" 10:12, "le ispezioni alle navi con il grano ucraino" 10:00 Il ...

Kiev, riprese le ispezioni alle navi con grano ucraino Espansione TV

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Riprendono le ispezioni alle navi che trasportano grano dopo due giorni di pausa. Lo ha dichiarato il vice primo ministro ucraino Oleksandr Kubrakov, come riporta il Guardian.Guerra Ucraina, le notizie in diretta del 19 aprile (420° giorno di conflitto). Visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Polonia.