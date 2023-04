Kiev ammette progressi russi nella battaglia di Bakhmut

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - OmegaIndi : @BScalogno @Sssabry25 Il video dove questo tizio ammette candidamente la cosa. Ma c'è anche un video dell' anno sco… - Damianodanny1 : GIORNALISTA USA AMMETTE CHE UCRAINA USA ATTACCHI TERRORISTICI CONTRO CIVILI, RIVELA ATTACCHI STILE TERRORE DELL’AF… - aamaurelius : I militari di Kiev si stanno ritirando e per ora il governo non lo ammette. Hanno già cominciato a spostare fuori d… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Chi racconta falsità sulla centrale di Zaporiyia? Ora il Times ammette che la versione di Mosca era veritiera e i bombardam… -

La battaglia delle battaglie continua e Mosca sembra orientata alla vittoria. La vice ministra ucraina della Difesa, Hanna Malyar, ha ammesso i progressi delle forze russe a Bakhmut e li ha attribuiti ...Innanzitutto, per la prima volta, Lavrovesplicitamente l'esistenza di un conflitto e non ... Ira diPerché Zelensky non può opporsi Appare lampante, quindi, un cambio di retorica da parte ...... ma non ha mai parlato con il capo dello Stato di, dopo l'inizio dell''operazione militare ... tra cui la Cina, per alcune materie prime come il cobalto, il manganese o il magnesio',l'Alto ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Pechino: "Sosteniamo l'Ue ... la Repubblica

La vice ministra ucraina della Difesa, Hanna Malyar, ha ammesso i progressi delle forze russe a Bakhmut e li ha attribuiti alla tattiche della `terra bruciata´.Muore al fronte un ex parlamentare ucraino. Il New York Times denuncia: “La Russia importa tecnologie occidentali per le armi”. Dispersi 7000 soldati ucraini. Kiev trova l’accordo con Varsavia per il ...