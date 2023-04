Keanu Reeves e Alexandra Grant, il bacio in pubblico che conferma la loro relazione (Di mercoledì 19 aprile 2023) Keanu Reeves e Alexandra Grant hanno smesso di nascondersi. Dopo 4 anni di rumors, la coppia è ufficialmente uscita allo scoperto, suggellando il proprio amore con un tenero bacio scambiato sul red carpet del Moca Gala a Los Angeles. In realtà era da un po’ che l’attore aveva reso pubblica la sua relazione con l’artista Grant. Alla rivista People aveva infatti rilasciato una bellissima dichiarazione piena d’amore e dolcezza nei confronti della sua compagna”. Un paio di giorni fa con il mio tesoro eravamo a letto. Eravamo connessi. Stavamo sorridendo, ridendo e ridacchiando. Questa è per me la beatitudine. Ci sentivamo benissimo. E’ davvero bello stare insieme“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023)hanno smesso di nascondersi. Dopo 4 anni di rumors, la coppia è ufficialmente uscita allo scoperto, suggellando il proprio amore con un teneroscambiato sul red carpet del Moca Gala a Los Angeles. In realtà era da un po’ che l’attore aveva reso pubblica la suacon l’artista. Alla rivista People aveva infatti rilasciato una bellissima dichiarazione piena d’amore e dolcezza nei confronti della sua compagna”. Un paio di giorni fa con il mio tesoro eravamo a letto. Eravamo connessi. Stavamo sorridendo, ridendo e ridacchiando. Questa è per me la beatitudine. Ci sentivamo benissimo. E’ davvero bello stare insieme“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

