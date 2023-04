Katia Ricciarelli, l’aborto imposto da Pippo Baudo: le parole della cantante (Di mercoledì 19 aprile 2023) Katia Ricciarelli, in una lunga intervista, ha rivelato un aspetto della sua vita privata che l’ha segnata nel profondo. La soprano, qualche anno fa, è tornata a parlare nuovamente di uno degli aspetti più drammatici che l’hanno segnata moltissimo. La vita non è stata tutta in discesa per l’ex moglie di Pippo Baudo. I due prima di compiere il grande passo, nel 1986, hanno vissuto un momento molto difficile. Katia Ricciarelli rilasciò una lunga intervista dove ha parlato della sua esperienza personale (Instagram) – Grantennistoscana.itQualche tempo fa, Katia Ricciarelli ha rilasciato una lunga intervista a Belve, dove ha raccontato a Francesca Fagnani molto della sua vita lavorativa e personale. ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 19 aprile 2023), in una lunga intervista, ha rivelato un aspettosua vita privata che l’ha segnata nel profondo. La soprano, qualche anno fa, è tornata a parlare nuovamente di uno degli aspetti più drammatici che l’hanno segnata moltissimo. La vita non è stata tutta in discesa per l’ex moglie di. I due prima di compiere il grande passo, nel 1986, hanno vissuto un momento molto difficile.rilasciò una lunga intervista dove ha parlatosua esperienza personale (Instagram) – Grantennistoscana.itQualche tempo fa,ha rilasciato una lunga intervista a Belve, dove ha raccontato a Francesca Fagnani moltosua vita lavorativa e personale. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... maqualdietaa : 'Katia Ricciarelli si è schierata contro le persone che truffano, non poteva appoggiare la truffa in Italia' - Penombra_90 : RT @ruffi4no: katia ricciarelli quando manuel bortuzzo non chiudeva le vetrate della veranda - raffinatissimo_ : con questi acuti é diventata ufficialmente la nostra katia ricciarelli americana - nocchi_rita : RT @ruffi4no: katia ricciarelli quando manuel bortuzzo non chiudeva le vetrate della veranda - orianaera_ : RT @ruffi4no: katia ricciarelli quando manuel bortuzzo non chiudeva le vetrate della veranda -