Kate Middleton, il metodo geniale (e positivo) con cui cresce i figli (Di mercoledì 19 aprile 2023) Kate Middleton è particolarmente attenta non solo all’educazione dei tre figli, George, Charlotte e Louis, ma in quanto Principessa del Galles si è fatta promotrice di tutti quei progetti che riguardano la salute mentale nella prima infanzia, volti a offrire ai genitori il giusto supporto per relazionarsi coi propri bimbi, gestendo al meglio tutte quelle difficoltà che vanno dallo stress, alla mancanza di sonno, ai capricci. Kate Middleton e il Positive Parenting La stessa Kate Middleton applica il Positive Parenting (Genitorialità positiva), un approccio che intende promuovere le relazioni positive tra genitori e bambini. I suoi figli si trovano a vivere situazioni certamente particolari, costretti a partecipare a cerimonie che durano ore, sotto gli ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 aprile 2023)è particolarmente attenta non solo all’educazione dei tre, George, Charlotte e Louis, ma in quanto Principessa del Galles si è fatta promotrice di tutti quei progetti che riguardano la salute mentale nella prima infanzia, volti a offrire ai genitori il giusto supporto per relazionarsi coi propri bimbi, gestendo al meglio tutte quelle difficoltà che vanno dallo stress, alla mancanza di sonno, ai capricci.e il Positive Parenting La stessaapplica il Positive Parenting (Genitorialità positiva), un approccio che intende promuovere le relazioni positive tra genitori e bambini. I suoisi trovano a vivere situazioni certamente particolari, costretti a partecipare a cerimonie che durano ore, sotto gli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Basta giacca di pelle, la nuova moda è il blazer e Kate Middleton svela il suo colore preferito - ProiezioniDB : Basta giacca di pelle, la nuova moda è il blazer e Kate Middleton svela il suo colore preferito - infoitcultura : Tornare in forma dopo il parto in poche settimane? È possibile: ecco come hanno fatto Kate Middleton e Victoria Bec… - ProiezioniDB : Tornare in forma dopo il parto in poche settimane? È possibile: ecco come hanno fatto Kate Middleton e Victoria Bec… - TwBeautiful : RT @p_paolaji: Mamma grace peggio della signora Middleton con Kate #twittamibeautiful -