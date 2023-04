Juventus, vinto il ricorso sulla chiusura della Curva Sud (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juventus ha vinto il ricorso sulla chiusura della Curva Sud per comportamenti razzisti. Il provvedimento era stato adottato dal giudice sportivo dopo i cori razzisti nei confronti di Lukaku durante la semifinale di Coppa Italia. Oggi pomeriggio, mentre la società è impegnata al Collegio di Garanzia del Coni, le sezioni unite della Corte Sportiva d’appello della Figc hanno accolto il ricorso del club bianconero in merito alla chiusura della Curva Sud dopo i fatti di Juventus-Inter di Coppa Italia. La #Juventus ha vinto il ricorso per impugnare la squalifica della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) LahailSud per comportamenti razzisti. Il provvedimento era stato adottato dal giudice sportivo dopo i cori razzisti nei confronti di Lukaku durante la semifinale di Coppa Italia. Oggi pomeriggio, mentre la società è impegnata al Collegio di Garanzia del Coni, le sezioni uniteCorte Sportiva d’appelloFigc hanno accolto ildel club bianconero in merito allaSud dopo i fatti di-Inter di Coppa Italia. La #hailper impugnare la squalifica...

