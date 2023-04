Juventus, vinto il ricorso dopo l’episodio Lukaku. Curva aperta col Napoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juventus non sarà punita per i cori razzisti nei confronti di Romelu Lukaku in occasione della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Ci saranno i tifosi per la partita col Napoli di questo weekend. ARRETRATEZZA – L’Italia si conferma un paese altamente arretrato. Secondo quanto riportato da Sportitalia la Juventus non sarà punita per gli episodi del 4 aprile contro Romelu Lukaku. I cori razzisti da parte dei tifosi della Curva Sud bianconera non hanno riscontrato conseguenze, perciò il settore sarà regolarmente aperto in occasione della partita contro il Napoli del weekend. Il club di Torino ha vinto il ricorso impugnando la squalifica di un turno casalingo della Curva Sud. Si tratta di una grande ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lanon sarà punita per i cori razzisti nei confronti di Romeluin occasione della gara d’andata della semifinale di Coppa Italia. Ci saranno i tifosi per la partita coldi questo weekend. ARRETRATEZZA – L’Italia si conferma un paese altamente arretrato. Secondo quanto riportato da Sportitalia lanon sarà punita per gli episodi del 4 aprile contro Romelu. I cori razzisti da parte dei tifosi dellaSud bianconera non hanno riscontrato conseguenze, perciò il settore sarà regolarmente aperto in occasione della partita contro ildel weekend. Il club di Torino hailimpugnando la squalifica di un turno casalingo dellaSud. Si tratta di una grande ...

