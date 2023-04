Juventus, “sulla penalità di 15 punti carenza di motivazioni”: la procura generale chiede il rinvio alla corte d’appello (Di mercoledì 19 aprile 2023) La motivazione della penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta alla Juventus presenta “una ‘carenza’ da apprezzare e valutare in un nuovo giudizio”. A sorpresa a chiedere che venga rivalutata la sanzione inflitta al club bianconero nell’ambito del processo sportivo sulle plusvalenze è lo stesso procuratore generale dello sport Ugo Taucer, intervenuto all’udienza innanzi al Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni. La sua richiesta è un rinvio alla corte d’appello della Figc “per un nuovo giudizio”. È il colpo di scena emerso dall’udienza al foro italico nella quale l’organo di cassazione della giustizia sportiva deve decidere se confermare o annullare (come chiede la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) La motivazione della penalizzazione di 15in classifica inflittapresenta “una ‘’ da apprezzare e valutare in un nuovo giudizio”. A sorpresa are che venga rivalutata la sanzione inflitta al club bianconero nell’ambito del processo sportivo sulle plusvalenze è lo stessotoredello sport Ugo Taucer, intervenuto all’udienza innanzi al Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni. La sua richiesta è undella Figc “per un nuovo giudizio”. È il colpo di scena emerso dall’udienza al foro italico nella quale l’organo di cassazione della giustizia sportiva deve decidere se confermare o annullare (comela ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ?? 'In questa chiavetta ho portato le voci di chi è intercettato e quello che dicono. Su 170mila intercettazioni sol… - DiMarzio : #Juventus, vinto il ricorso sulla questione #CurvaSud. Il settore sarà regolarmente aperto nella sfida contro il… - capuanogio : Damascelli su #IlGiornale: #Mourinho lancia insinuazione sulla #Juventus e sul calcio italiano, ma dimentica la vic… - FakeKing45 : RT @NicoSchria: #Lubrano, avvocato del #Codacons e del Club Napoli sulla questione #Juventus: Se si dovesse annullare la sanzione e dire c… - pisto_gol : RT @lVendemiale: +++ anche la Procura del #Coni si pronuncia per il rigetto del ricorso della #Juventus tranne che per la carente motivazio… -