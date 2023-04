Juventus, parte l’udienza al Coni sulla penalizzazione! Attesa Inter (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al via l’udienza presso il Collegio di Garanzia del Coni a carico della Juventus. Si discute sul ricorso per la penalizzazione del -15 in classifica. Ovviamente anche l’Inter attende, vista l’intricata corsa Champions League LA RICHIESTA – La Juventus da poco più di tre mesi ha il -15 in classifica, ma oggi punta a toglierlo. È iniziata alle 14.30 l’udienza del club bianconero al Collegio di Garanzia dello Sport, al Coni. Si tratta del terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che non entra nel merito della sentenza ma solo se ci sono eventuali vizi di forma. Questo vuol dire che ci sono tre strade: la prima è quella che spera la Juventus, ossia annullare la sentenza della Corte Federale d’Appello e cancellare la penalizzazione. Avverrebbe in caso ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Al viapresso il Collegio di Garanzia dela carico della. Si discute sul ricorso per la penalizzazione del -15 in classifica. Ovviamente anche l’attende, vista l’intricata corsa Champions League LA RICHIESTA – Lada poco più di tre mesi ha il -15 in classifica, ma oggi punta a toglierlo. È iniziata alle 14.30del club bianconero al Collegio di Garanzia dello Sport, al. Si tratta del terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che non entra nel merito della sentenza ma solo se ci sono eventuali vizi di forma. Questo vuol dire che ci sono tre strade: la prima è quella che spera la, ossia annullare la sentenza della Corte Federale d’Appello e cancellare la penalizzazione. Avverrebbe in caso ...

