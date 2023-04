Juventus, oggi il ricorso al CONI per la penalizzazione. Attesa pure per l’Inter (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juventus oggi saprà se riavrà i quindici punti di penalizzazione in Serie A. Una questione che riguarda da vicino anche l’Inter, vista la corsa Champions League che senza sanzione ai bianconeri si complicherebbe ulteriormente. LA RICHIESTA – La Juventus da poco più di tre mesi ha il -15 in classifica, ma oggi punta a toglierlo. È prevista per le 14.30 l’udienza del club bianconero al Collegio di Garanzia dello Sport, al CONI. Si tratta del terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che non entra nel merito della sentenza ma solo se ci sono eventuali vizi di forma. Questo vuol dire che ci sono tre strade: la prima è quella che spera la Juventus, ossia annullare la sentenza della Corte Federale d’Appello e cancellare la ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lasaprà se riavrà i quindici punti diin Serie A. Una questione che riguarda da vicino anche, vista la corsa Champions League che senza sanzione ai bianconeri si complicherebbe ulteriormente. LA RICHIESTA – Lada poco più di tre mesi ha il -15 in classifica, mapunta a toglierlo. È prevista per le 14.30 l’udienza del club bianconero al Collegio di Garanzia dello Sport, al. Si tratta del terzo e ultimo grado della giustizia sportiva, che non entra nel merito della sentenza ma solo se ci sono eventuali vizi di forma. Questo vuol dire che ci sono tre strade: la prima è quella che spera la, ossia annullare la sentenza della Corte Federale d’Appello e cancellare la ...

