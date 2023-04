Juventus-Napoli, quattro cambi azzurri per sbancare l’Allianz (Di mercoledì 19 aprile 2023) La redazione sportiva di Tele A ha cercato di anticipare le scelte di Luciano Spalletti in vista della sfida della 31esima giornata di Serie A con la Juventus. Il Napoli si prepara alla sfida della 31esima giornata di Serie A contro la Juventus, dopo l’amara eliminazione dalla Champions League. Luciano Spalletti è al lavoro per mettere in campo la formazione migliore per affrontare i bianconeri. La redazione sportiva di Tele A ha cercato di anticipare le scelte dell’allenatore azzurro. Come riportato dall’emittente campana, in porta ci sarà Alex Meret. In difesa, Olivera prenderà il posto dello squalificato Mario Rui, mentre Kim rientrerà dopo aver saltato la sfida di ieri sera in Coppa per affiancare Amir Rrahmani (il kosovaro si riprenderà dopo la botta al piede di ieri sera). Giovanni Di Lorenzo sarà confermato a destra. A ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) La redazione sportiva di Tele A ha cercato di anticipare le scelte di Luciano Spalletti in vista della sfida della 31esima giornata di Serie A con la. Ilsi prepara alla sfida della 31esima giornata di Serie A contro la, dopo l’amara eliminazione dalla Champions League. Luciano Spalletti è al lavoro per mettere in campo la formazione migliore per affrontare i bianconeri. La redazione sportiva di Tele A ha cercato di anticipare le scelte dell’allenatore azzurro. Come riportato dall’emittente campana, in porta ci sarà Alex Meret. In difesa, Olivera prenderà il posto dello squalificato Mario Rui, mentre Kim rientrerà dopo aver saltato la sfida di ieri sera in Coppa per affiancare Amir Rrahmani (il kosovaro si riprenderà dopo la botta al piede di ieri sera). Giovanni Di Lorenzo sarà confermato a destra. A ...

