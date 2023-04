Juventus, il legale: “Sentenza sbagliata e con errori, va annullata. Le Plusvalenze…” (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juventus è in attesa di conoscere cosa ne sarà dei 15 punti di penalizzazione in Serie A. Le parole dell’avvocato Maurizio Bellacosa. Per la Juventus è stata fissata ad oggi la data dell’udienza relativa ai 15 punti di penalizzazione inflitti in Serie A. La penalizzazione potrà essere confermata o cancellata, oppure tutto sarà rimandato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Laè in attesa di conoscere cosa ne sarà dei 15 punti di penalizzazione in Serie A. Le parole dell’avvocato Maurizio Bellacosa. Per laè stata fissata ad oggi la data dell’udienza relativa ai 15 punti di penalizzazione inflitti in Serie A. La penalizzazione potrà essere confermata o cancellata, oppure tutto sarà rimandato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

