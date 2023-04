Juventus, il giorno del giudizio al Coni per le plusvalenze. Si decide sui 15 punti di penalizzazione: tutti i possibili scenari (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’appuntamento è alle 14.30 al Coni. Di fronte alle Sezione unite del Collegio di Garanzia, la Juventus proverà a far prevalere le sue tesi e a ribaltare la decisione della Corte d’appello della Figc che le ha inflitto 15 punti di penalizzazione, accusando gli ex dirigenti bianconeri di un “illecito grave e ripetuto” con una “inevitabile” ripercussione: “L’alterazione del risultato sportivo”. Ma è stato quel processo condotto rispetto tutte le regole? E i giudici federali hanno ben motivato i punti di penalizzazione? Si giocherà attorno a questo, non nel merito delle accuse riguardo alle plusvalenze “artificiali”, l’udienza destinata (forse) a chiudere il primo processo sportivo nato dall’inchiesta della Procura di Torino sui presunti falsi in bilancio di cui sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) L’appuntamento è alle 14.30 al. Di fronte alle Sezione unite del Collegio di Garanzia, laproverà a far prevalere le sue tesi e a ribaltare la decisione della Corte d’appello della Figc che le ha inflitto 15di, accusando gli ex dirigenti bianconeri di un “illecito grave e ripetuto” con una “inevitabile” ripercussione: “L’alterazione del risultato sportivo”. Ma è stato quel processo condotto rispetto tutte le regole? E i giudici federali hanno ben motivato idi? Si giocherà attorno a questo, non nel merito delle accuse riguardo alle“artificiali”, l’udienza destinata (forse) a chiudere il primo processo sportivo nato dall’inchiesta della Procura di Torino sui presunti falsi in bilancio di cui sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Anteprima #Report su #Rai3 – #Calciopoli #Farsopoli #JuventusInter 0-1, intercettazione del giorno dopo la partita… - tuttosport : ?? A Roma dove un giovane tifoso della #Juventus (21 anni) è stato vittima di un'aggressione il giorno dopo Lazio-Ju… - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Per la Juventus è il giorno del giudizio, oggi il verdetto del Collegio del Coni sul -15 - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Per la Juventus è il giorno del giudizio, oggi il verdetto del Collegio del Coni sul -15 - Fantacalcio : Juventus, è il giorno del Coni: attesa sulla sentenza per il -15 -