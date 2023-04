Juventus, chiusa la Camera di Consiglio: la sentenza sul -15 arriverà domani (Sky) (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo quanto riferisce Sky Sport, la sentenza sulla penalizzazione della Juventus non arriverà stasera ma, con ogni probabilità, domani. Si è appena chiusa, infatti, la Camera di Consiglio e la presidente Sandulli ha dichiarato che tutto è rimandato a domani. Ricordiamo che il Collegio di Garanzia ha cinque giorni di tempo per decidere. Ma, come detto, non prenderà tutto il tempo a sua disposizione. E’ molto più probabile, secondo quanto riporta Sky, che la sentenza arrivi nella giornata di domani. Una volta emessa la sentenza, il Collegio di Garanzia ha un mese di tempo massimo per rendere note le sue motivazioni. Da quando ci saranno le motivazioni, poi, si darà eventualmente modo alle difese di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo quanto riferisce Sky Sport, lasulla penalizzazione dellanonstasera ma, con ogni probabilità,. Si è appena, infatti, ladie la presidente Sandulli ha dichiarato che tutto è rimandato a. Ricordiamo che il Collegio di Garanzia ha cinque giorni di tempo per decidere. Ma, come detto, non prenderà tutto il tempo a sua disposizione. E’ molto più probabile, secondo quanto riporta Sky, che laarrivi nella giornata di. Una volta emessa la, il Collegio di Garanzia ha un mese di tempo massimo per rendere note le sue motivazioni. Da quando ci saranno le motivazioni, poi, si darà eventualmente modo alle difese di ...

