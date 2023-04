Juventus chiede annullamento -15 | Procura vuole rinviare per “carenza di motivazioni”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Iltore generale dello sport Taucer ha riscontrato "unadi motivazione sulla sanzione che deve essere valutata in un nuovo processo"

È durata quasi tre ore l'udienza davanti al Collegio di Garanzia presso il Coni che dovrà decidere sul ricorso dellacontro la sentenza della Corte federale d'Appello che il 20 gennaio ha inflitto 15 punti di penalizzazione al club e dato pesanti inibizioni ai suoi dirigenti. Il Collegio, presieduto da ...... lo ha detto Maurizio Bellacosa , legale della, nel corso del dibattimento, appena ... il procuratore generale dello sport presso il Coni, Ugo Taucer , che rappresentava l'accusa,il ...C'è l'interesse dei tifosi e dello Statuto del Codacons chela possibilità dell'intervento ad opponendum". Ricorso, la difesa degli avvocati bianconeriIl collegio difensivo della ...

che è quello che chiediamo oggi in punta di diritto". REVOCAZIONE - Nino Paolantonio, altro avvocato della Juventus, evidenzia il contrasto tra il Codice di Giustizia Coni e quello federale in merito ...Il procuratore generale dello sport Ugo Taucer, intervenuto all’udienza al Collegio di Garanzia del CONI, ha chiesto il rinvio alla corte d’appello della FIGC per la sentenza di condanna ai danni ...