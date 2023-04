Juventus, attesa per il verdetto del Collegio di Garanzia: i 3 scenari (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ appena iniziata una giornata importantissima in casa Juventus, in grado di decidere la stagione dei bianconeri. E’ fissata alle 14.30 l’udienza che esaminerà il ricorso della società contro la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’appello della Figc nel processo plusvalenze. Il Collegio, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, è completato dai presidenti delle varie sezioni Vito Branca, Dante D’Alessio, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo. La Juventus è stata punita in relazione alle plusvalenze fittizie, l’accusa è quella di aver concluso con società in Italia e all’estero operazioni di mercato sovrastimando il valore dei calciatori, con l’obiettivo di sistemare il bilancio. Il Collegio di Garanzia del Coni dovrà giudicare a livello formale e di legittimità, e non di merito, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ appena iniziata una giornata importantissima in casa, in grado di decidere la stagione dei bianconeri. E’ fissata alle 14.30 l’udienza che esaminerà il ricorso della società contro la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’appello della Figc nel processo plusvalenze. Il, presieduto da Gabriella Palmieri Sandulli, è completato dai presidenti delle varie sezioni Vito Branca, Dante D’Alessio, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo. Laè stata punita in relazione alle plusvalenze fittizie, l’accusa è quella di aver concluso con società in Italia e all’estero operazioni di mercato sovrastimando il valore dei calciatori, con l’obiettivo di sistemare il bilancio. Ildidel Coni dovrà giudicare a livello formale e di legittimità, e non di merito, la ...

