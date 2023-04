Juventus | arriva la prima sentenza | la decisione sulla Curva

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ sempre più alta la tensione in casa, il riferimento è ovviamente allasul ricorso presentato dai bianconeri al Collegio di Garanzia del Coni contro i 15 punti di penalizzazione già scontati in classifica per lo scandalo delle plusvalenze fittizie. L’udienza è iniziata poco dopo le 14.30 e i bianconeri puntano su un vizio di forma per annullare il processo. Nel frattempo la squadra si prepara per la partita di giovedì contro lo Sporting Lisbona, il ritorno dei quarti di finale di Europa League. La squadra di Allegri dovrà difendere l’1-0 dell’andata. Leggi anche AVVOCATO LUBRANOJUVE Ricorso Juve, l'avvocato Lubrano: "scudetto 2018/2019 al Napoli" VIDEO E’ta ladopo la chiusura della ...