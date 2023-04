Juventus al Collegio di Garanzia | il procuratore | «Non motivata la penalità di 15 punti» Giovedì la sentenza

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ilgenerale Taucer, che rappresenta l’accusa, accoglie un punto della difesa: «Infondatezza rispetto aicomminati» e si auspica che sia rimodulata in nuovo giudizio in Corte d’Appello. Cosa può succedere ora

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Pronti, partenza, via... L'associazione club Napoli Maradona, tramite l'avvocato Lubrano, chiede di partecipare al… - sportface2016 : Al Collegio di Garanzia dello Sport arriva l'avvocato del #Codacons e del Club Napoli Enrico #Lubrano: 'Vogliamo ot… - mirkonicolino : ?? La sentenza del Collegio di Garanzia presso il #Coni sul ricorso della #Juventus potrebbe arrivare intorno alle o… - pexanto : RT @SkySport: ULTIM'ORA JUVENTUS Presidente Collegio Garanzia Sport lascia il Coni La sentenza sul ricorso della #Juventus slitta a domani… - Gleison_Top : Poi mi trovate un'altra squadra che mentre si gioca uno snodo fondamentale della propria stagione, aspetta di saper… -

iniziata puntuale alle ore 14.30 l'udienza aldi Garanzia presso il Coni per il ricorso presentato dallae dai dirigenti inibiti per il caso plusvalenze che ha portato la squadra di calcio a subire 15 punti di penalizzazione in ......la sanzione rispetto al - 15 inflitto allanell'ultimo grado di giudizio. E' questa la richiesta del procuratore generale dello sport Ugo Taucer, intervenuto all'udienza innanzi al......importante sia per ildi Garanzia e soprattutto per preparare al meglio la partita con lo Sporting che ci permetterebbe di accedere alle semifinali'. Lo ha detto l'allenatore della...

Plusvalenze Juve, verdetto del Collegio di Garanzia slitta a giovedì - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Oggi era una giornata importante, sia per la possibile sentenza sia per la preparazione della partita di domani. Ora restiamo in attesa della decisione e possiamo concentrarci ...Il Collegio di garanzia presso il Coni, chiamato a valutare il ricorso della Juventus contro la sentenza di penalizzazione di 15 punti in campionato nell’inchiesta sulle plusvalenze, ha concluso la ca ...