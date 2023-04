Juventus | al Collegio c’è anche l’avv Lubrano dell’ass tifosi Napoli | “Vogliamo la conferma che…”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Al Collegio di Garanzia dello Sport arriva l'avvocato del #Codacons e del Club Napoli Enrico #Lubrano: 'Vogliamo ot… - capuanogio : Pronti, partenza, via... L'associazione club Napoli Maradona, tramite l'avvocato Lubrano, chiede di partecipare al… - mirkonicolino : Lo stato maggiore della #Juventus e il suo staff di legali al completo al Collegio di Garanzia presso il #Coni… - SilviaPrato1 : RT @MatthijsPog: ???? Al Collegio di Garanzia dello Sport arriva l'avvocato del Codacons e del Club Napoli Enrico Lubrano: 'Vogliamo ottenere… - DiMarzio : .@juventusfc | Udienza in corso presso il Collegio di Garanzia dello Sport. Le ultime -

Il numero uno della, il neo presidente Gianluca Ferrero, si è presentato puntuale e ha fatto il suo ingresso per l'udienza cardine deldi Garanzia del Coni sul - 15 inflitto alla ...Qualora lavolesse presentare ancora ricorso dopo il pronunciamento del, non potrà farlo nell'ambito della giustizia sportiva ma soltanto in quello relativo alla giustizia ordinaria.ROMA. È cominciata dinanzi alle sezioni unite deldi garanzia dello sport presso il Coni, al Foro Italico, l'udienza di discussione dei ricorsi presentati dallae dagli ex componenti del cda del club bianconero contro la Figc dopo ...

Juve, è il giorno del verdetto: il Collegio di Garanzia decide sui -15 - Sportmediaset Sport Mediaset

All'udienza del Collegio di Garanzia hanno chiesto di partecipare anche il Codacons e il Club Napoli Maradona e l'avvocato Enrico Lubrano ha spiegato così la sua presenza: ...È il giorno dell'udienza che stabilità il futuro della Juventus. Il Collegio di Garanzia del Coni, infatti, si esprimerà sulla penalizzazione dei ...