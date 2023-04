Juve, tutto ruota attorno a Chiesa. E Allegri ripensa al 4-3-3 per lo Sporting (Di mercoledì 19 aprile 2023) C'è anche il campo. C'è anche la Juve di Lisbona, che deve affrontare lo Sporting per assicurarsi un posto in semifinale... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) C'è anche il campo. C'è anche ladi Lisbona, che deve affrontare loper assicurarsi un posto in semifinale...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? Calciopoli, Juve-Inter 0-1 e Bergamo-De Santis: 'Così tutto bene' - Graghibe65 : RT @RBetter_: Ora, ok le provocazioni prima della partita ma della Juve si può dire tutto tranne che giochi. Io questo non lo accetto. http… - chiaremil : @LeonettiFrank Quindi si devono restituire a maggior ragione i 15 punti alla Juve se si sono dati con troppa fretta… - traderscomessa : @capuanogio Doping (2M€ di farmaci dopanti comprati da agricola) Biglietti alla Ndrangheta Calciopoli Esami di It… - Omar59417381 : RT @marydi_di: Mi sono anche scocciata di gente che sta sempre a giustificare, bastaaa!!! Siamo la Juve non il Poggibonsi( con tutto il ris… -