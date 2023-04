Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - JUVEN_TV : @carlo_nicola Sì, certo. Quelle tre finali hanno tutte una storia diversa. Monaco; oltre ogni rimpianto. Amsterdam,… - sportli26181512 : Juve, tre possibili sentenze: con un rinvio alla Corte federale d'Appello ipotesi punti ridotti: Juve, tre possibil… - Gazzetta_it : Juve, tre possibili sentenze: con un rinvio alla Corte federale d'Appello ipotesi punti ridotti - deatoffees : @giangio87 La #Juve è stata l unica squadra a Poter correre su tre fronti, il primo esonero di allegri probabilment… -

... sanzionando lacon il famoso - 15, circostanza piuttosto insolita. Per questo è meglio ... Vediamo dunque ipossibili esiti della sentenza del Collegio di Garanzia presso il Coni. Sappiamo che ......presunti falsi in bilancio di cui sono accusati Andrea Agnelli e gli altri ex vertici della. ... superando i 9 punti chiesti dall'accusa Iscenari È questo uno dei punti più forti del ricorso ...Commenta per primo Prosegue la- giorni di coppe europee con il ritorno dei quarti di finale: dopo le qualificazioni ottenute in trasferta da Milan e Real Madrid ai danni di Napoli e Chelsea , stasera si giocano Inter - Benfica ...

Juve, tre possibili sentenze: con un rinvio alla Corte federale d'Appello ipotesi punti ridotti La Gazzetta dello Sport

Arriverà la risposta del Collegio di Garanzia del Coni sul -15, una giornata che può cambiare gli scenari della corsa alla prossima Champions League ...Su Metro Torino: Domani sera, a Lisbona, la Juventus affronterà il ritorno dei quarti di Europa League contro lo Sporting (arbitrerà il 33enne francese Francois Letexier).