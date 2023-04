(Di mercoledì 19 aprile 2023) Dicie pensi a Cristiano. Sarà così anche per lantus che domani sera si giocherà il biglietto per le semifinali di Europa League in quel Josè Alvalade in cui è iniziata la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventibus : ???? #CASAJB ORE 14! La JUVE non va, parla ELKANN, aspettiamo SENTENZE e SPORTING mentre riemerge l'altra Calciopol… - Gazzetta_it : Da Israel e Rugani a Trincao e Bellerin, tra Sporting e Juve è anche un intreccio di mercato - juventibus : QUELLI DEL MARTEDÌ EUROPEO… Guardare le altre, pensare a noi stessi, attendere il domani… ci riusciamo?? ???? L… - sportli26181512 : Juve, Sporting e nostalgia di Ronaldo: tutto l’attacco Juve segna meno di lui: Juve, Sporting e nostalgia di Ronald… - Gazzetta_it : Juve, Sporting e nostalgia di Ronaldo: tutto l’attacco Juve segna meno di lui #UEL -

Loha dato il via al sogno del piccolo Cristiano: da bambino di talento arrivato dall'isola di Madeira a gioiellino della prima squadra, poi ceduto al Manchester United. La, di fatto, ...Alla vigilia del ritorno di Europa League con lo, infatti, è attesa la decisione del ... Ricorsoal Collegio di Garanzia del CONI: i tre possibili scenariSono tre le possibili decisioni ...Giovedì Roma - Feyenoord (andata 0 - 1) eLisbona - Juventus (0 - 1) in Europa League , Fiorentina - Lech Poznan (4 - 1) in Conference League . Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in ...

Da Israel e Rugani a Trincao e Bellerin, tra Sporting e Juve è anche un intreccio di mercato La Gazzetta dello Sport

La Juventus deve tornare a fare la Juventus, non come a Sassuolo dove abbiamo visto una brutta copia di una squadra interessante, non come all'andata con lo Sporting dove abbiamo visto ...Davanti alla Juventus diversi scogli. Uno l’Inter in semifinale, a fine aprile ci sarà il ritorno dopo l’1-1 tra le tantissime polemiche dell’andata. Mentre in campo internazionale dovrà vedersela con ...