Juve | oggi l'udienza per la penalizzazione in classifica | tutto quello che c'è da sapere

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Il 19 aprile è una data da cerchiare in rosso per tutti i tifosi dellantus. Un giorno che aspettavano da tempo, e finalmente è...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Per la Juventus è il giorno del giudizio, oggi il verdetto del Collegio del Coni sul -15 - _Morik92_ : Oggi è il 'Judgment Day' per la #Juve (e non mi riferisco al PPV della WWE), perché la restituzione dei 15 punti è… - lapoelkann_ : Oggi giornata impegnativa. Rischio di essere cacciato fuori da casa se vinciamo. Forza JUVE?????????? - solodax : RT @LucianoMoggi: Oggi 19/4/2023 ore 14 su #juventibus per parlare della puntata di #ReportRai3. #juve #juventus #calciopoli #cofanetto #ra… - sbiittss1 : RT @gazzettanothanx: Quello che manca da sempre con la #Juve è la certezza del diritto. Anche oggi: accettazione, rinvio, rimodulazione, de… -

Sono stati ufficializzatii nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V. A. R e A. V. A. R. Alle 14.30 ultimo atto del processo plusvalenze: già in serata può arrivare il dispositivo. Tre i possibili scenari...

La Juve, il Collegio di Garanzia e il big match da 15 punti: che succede oggi Tuttosport

“Le cose che abbiamo in comune sono…” Abbiamo preso in prestito le parole di una canzone di Daniele Silvestri per raccontare i precedenti di Juventus e Napoli con ...Sarà Michael Fabbri a dirigere Juventus-Napoli, big match della 31ª giornata di campionato in programma domenica 23 aprile alle 20.45. Con il fischietto della sezione di Ravenna ci saranno gli assiste ...