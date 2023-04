Juve - Napoli | arriva la decisione definitiva sulla chiusura della curva

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La Corte Sportiva d'appelloFigc si è espressa ufficialmente sul ricorso presentato dallantus per lasud in occasionesfida contro il. Laera ...

La Corte Sportiva d'appello della Figc si è espressa ufficialmente sul ricorso presentato dalla Juventus per la chiusura della curva sud in occasione della sfida contro il Napoli. La decisione era arrivata dopo gli insulti razzisti rivolti a Lukaku nella semifinale di Coppa Italia. In attesa della sentenza del Collegio di garanzia Coni sul caso plusvalenze, la Juventus incassa un punto sul fronte della giustizia sportiva: la Corte d'appello federale a sezioni unite ha infatti appena accolto il ricorso della società bianconera contro la chiusura della curva.

Niente chiusura della curva, domenica sera i tifosi bianconeri potranno assistere alla partita contro il Napoli ...in qualità di difensori del Codacons e dell'Associazione Tifosi Napoli Maradona, nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport proposto dalla Società Juventus ...