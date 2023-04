Juve, Lubrano: «Irragionevole non revocare lo scudetto del 2019» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole dell’avvocato del Codacons Lubrano dopo l’udienza del ricorso della Juve: «Irragionevole non revocare lo scudetto» (Carlo Pranzoni inviato a Roma) – Enrico Lubrano, avvocato del Codacons e del Club Napoli, ha parlato al termine dell’udienza al CONI: «Irragionevole non revocare lo scudetto 2019 alla Juve». Il ricorso presentato dal Club Maradona è stato ritenuto inammissibile dal CONI. Al CONI Enrico #Lubrano, avvocato del Codacons e del Club Napoli Maradona, ha parlato dopo l'udienza: “Irragionevole non revocare lo scudetto 2019 alla #Juventus" ??? pic.twitter.com/czE4equuK6— ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole dell’avvocato del Codaconsdopo l’udienza del ricorso della: «nonlo» (Carlo Pranzoni inviato a Roma) – Enrico, avvocato del Codacons e del Club Napoli, ha parlato al termine dell’udienza al CONI: «nonloalla». Il ricorso presentato dal Club Maradona è stato ritenuto inammissibile dal CONI. Al CONI Enrico #, avvocato del Codacons e del Club Napoli Maradona, ha parlato dopo l'udienza: “nonloalla #ntus" ??? pic.twitter.com/czE4equuK6— ...

