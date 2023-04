Juve, la Procura chiede nuovo giudizio: «Carenza di motivazioni» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Se la Juventus chiede l’annullamento totale della penalizzazione sul caso plusvalenze, il Procuratore generale dello Sport Ugo Taucer ha chiesto di fatto il rinvio del giudizio alla Corte d’Appello FIGC per rideterminare la sanzione rispetto al -15 comminato inizialmente “Normalmente c’è la federazione, oggi assente, e la Procura generale che per prassi partecipa con una L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Se lantusl’annullamento totale della penalizzazione sul caso plusvalenze, iltore generale dello Sport Ugo Taucer ha chiesto di fatto il rinvio delalla Corte d’Appello FIGC per rideterminare la sanzione rispetto al -15 comminato inizialmente “Normalmente c’è la federazione, oggi assente, e lagenerale che per prassi partecipa con una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

