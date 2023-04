Juve, iniziata l’udienza al Coni per annullare il -15 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il giorno del giudizio per la Juventus è arrivato: oggi è atteso infatti il verdetto del Collegio di garanzia presso il Coni, chiamato a esprimersi sulla sentenza della Corte d’appello federale che ha sanzionato i bianconeri con il -15 in classifica per la vicenda delle plusvalenze. La partita che conta stavolta si gioca lontano dallo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il giorno del giudizio per lantus è arrivato: oggi è atteso infatti il verdetto del Collegio di garanzia presso il, chiamato a esprimersi sulla sentenza della Corte d’appello federale che ha sanzionato i bianconeri con il -15 in classifica per la vicenda delle plusvalenze. La partita che conta stavolta si gioca lontano dallo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

