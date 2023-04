Juve, conclusa l’udienza al Coni: attesa per la sentenza (Di mercoledì 19 aprile 2023) È terminata l’udienza presso il Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. l’udienza è durata circa due ore e mezza e si è aperta con l’inammissibilità degli interventi di Codacons e di due club di tifosi di Juventus e Napoli. Nel corso del L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) È terminatapresso il Collegio di Garanzia dello Sport sul ricorso dellantus contro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze.è durata circa due ore e mezza e si è aperta con l’inammissibilità degli interventi di Codacons e di due club di tifosi dintus e Napoli. Nel corso del L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

