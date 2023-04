Juve, clamoroso: la Procura chiede il rinvio della sentenza. Il club vuole l'annullamento del -15 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quasi tre ore di udienza davanti al Collegio di Garanzia presso il Coni che dovrò decidere sul ricorso della Juventus contro la sentenza... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 19 aprile 2023) Quasi tre ore di udienza davanti al Collegio di Garanzia presso il Coni che dovrò decidere sul ricorsontus contro la...

