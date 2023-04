Juve, Allegri: «Ho due dubbi, su Szczesny e Rabiot…» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Sporting Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Sapevamo che oggi era una giornata importante, sia per la sentenza e il suo esito, ma soprattutto per preparare al meglio la partita di domani. Una volta che sappiamo della sentenza la mettiamo da parte e penseremo alla gara, l’obiettivo è importante e non semplice, lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. Non pensiamo all’andata ma che è sfida secca. Szczesny è a posto, sta bene. Rabiot è disponibile, ha fatto tutto l’allenamento. Mi sono rimasti due dubbi, uno a metà campo e uno davanti». CONTINUA SU JuveNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Sporting Massimiliano, allenatore dellantus, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Sapevamo che oggi era una giornata importante, sia per la sentenza e il suo esito, ma soprattutto per preparare al meglio la partita di domani. Una volta che sappiamo della sentenza la mettiamo da parte e penseremo alla gara, l’obiettivo è importante e non semplice, lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. Non pensiamo all’andata ma che è sfida secca.è a posto, sta bene. Rabiot è disponibile, ha fatto tutto l’allenamento. Mi sono rimasti due, uno a metà campo e uno davanti». CONTINUA SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Big, #Allegri, mercato, dirigenza: #Juve, come cambia il futuro in base ai verdetti dei tribunali? La decisione sul… - pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - Football__Tweet : ?? Cristiano Ronaldo has now seen seven managerial exits since 2019: ???? Max Allegri: Juve ? ???? Maurizio Sarri: Juve… - QdSit : Juve attende sentenza sul -15, Allegri “Testa allo Sporting” - Tele_Nicosia : LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - 'Siamo in attesa della sentenza, ma una volta che la conosceremo la metteremo da… -

Juve attende sentenza sul - 15, Allegri 'Testa allo Sporting' Massimiliano Allegri e la sua Juventus restano focalizzati sullo Sporting e sul ritorno dei quarti ... Meglio allora concentrarsi sul campo, con la Juve che parte dall'1 - 0 ottenuto allo Stadium: "... Juve attende sentenza sul - 15, Allegri "Testa allo Sporting" Massimiliano Allegri e la sua Juventus restano focalizzati sullo Sporting e sul ritorno dei quarti ... Meglio allora concentrarsi sul campo, con la Juve che parte dall'1 - 0 ottenuto allo Stadium: "... Rifinitura Juve pre Sporting: un titolare di Allegri lavora a parte Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri si è allenato a parte. Le immagini dalla Continassa mostrano tutta la squadra presente alla rifinitura a eccezione di Moise Kean ma, oltre lui, un altro fedelissimo del tecnico bianconero ha ... Massimilianoe la sua Juventus restano focalizzati sullo Sporting e sul ritorno dei quarti ... Meglio allora concentrarsi sul campo, con lache parte dall'1 - 0 ottenuto allo Stadium: "...Massimilianoe la sua Juventus restano focalizzati sullo Sporting e sul ritorno dei quarti ... Meglio allora concentrarsi sul campo, con lache parte dall'1 - 0 ottenuto allo Stadium: "...Alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Juventus e Sporting Lisbona uno dei titolarissimi di Massimilianosi è allenato a parte. Le immagini dalla Continassa mostrano tutta la squadra presente alla rifinitura a eccezione di Moise Kean ma, oltre lui, un altro fedelissimo del tecnico bianconero ha ... Allegri: "Ore importanti per la sentenza, ma dobbiamo pensare alla partita" Sky Sport Sporting Lisbona-Juventus: la conferenza di Allegri Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona, in calendario domani alle ore 21 ... EUROPA LEAGUE - Juventus, Allegri: "Aspettiamo la sentenza e pensiamo alla partita" "Oggi era una giornata importante, sia per la possibile sentenza sia per la preparazione della partita di domani. Ora restiamo in attesa della decisione e possiamo concentrarci sulla sfida con lo Spor ... Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di Europa League contro lo Sporting Lisbona, in calendario domani alle ore 21 ..."Oggi era una giornata importante, sia per la possibile sentenza sia per la preparazione della partita di domani. Ora restiamo in attesa della decisione e possiamo concentrarci sulla sfida con lo Spor ...