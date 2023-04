Juve | Allegri | aspettiamo la sentenza e pensiamo alla partita

(Di mercoledì 19 aprile 2023) "Oggi era una giornata importante, sia per la possibilesia per la preparazione delladi domani. Ora restiamo in attesa della decisione e possiamo concentrarci sulla sfida con lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : Big, #Allegri, mercato, dirigenza: #Juve, come cambia il futuro in base ai verdetti dei tribunali? La decisione sul… - pisto_gol : La #Juve perde di corto muso -gol di #Defrel-una partita che i bianconeri di #Allegri hanno giocato con poche idee… - Football__Tweet : ?? Cristiano Ronaldo has now seen seven managerial exits since 2019: ???? Max Allegri: Juve ? ???? Maurizio Sarri: Juve… - ilbianconerocom : Juve, Allegri a Sky: 'Sentenza? Siamo in attesa, per lo Sporting ho due dubbi' - Cucciolina96251 : RT @GiovaAlbanese: Big, #Allegri, mercato, dirigenza: #Juve, come cambia il futuro in base ai verdetti dei tribunali? La decisione sul -15… -

Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimilianoalla vigilia della partita di ritorno dei quarti di Europa League in casa dello Sporting Lisbona, intervenendo in conferenza stampa ...19:28: "Siamo in attesa della sentenza" Alla vigilia del match di Europa League contro lo Sporting Lisbona,tra i vari argomenti ha parlato di quanto accaduto oggi al Coni: " ......per decidere sul ricorso dellacontro la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze. "I ragazzi non pensano a questo, ora, ma saranno concentrati sulla partita", ha aggiunto. . ...

Sporting-Juve, Allegri in conferenza stampa: la diretta Tuttosport

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Oggi era una giornata importante, sia per la possibile sentenza sia per la preparazione della partita di domani. Ora restiamo in attesa della decisione e possiamo concentrarci ...Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua sul quarto di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona.