Juve | Alex Sandro | «Vogliamo vincere | sulle lacrime di Fagioli…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 aprile 2023), difensore dellantus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Sporting, difensore dellantus, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «L’andata è stata molto intensa e mi aspetto un ritorno altrettanto intenso. Domani dobbiamo. Ci aiuterà a crescere come squadra e continuare il nostro percorso. Fagioli? Ogni tanto fa bene piangere. Dobbiamo rispettare la reazione di Fagioli e di ognuno dopo vittorie e sconfitte. Fagioli è giovane ma ha già esperienza. Lui non è il futuro, ma il presente della». CONTINUA SUNTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.