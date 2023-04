Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Alex Sandro: « Ogni tanto fa bene piangere. Dobbiamo rispettare la reazione di Fagioli e di ognuno dopo vittorie e… - Robi23771437 : RT @juventusfc: ??Alex Sandro: « Ogni tanto fa bene piangere. Dobbiamo rispettare la reazione di Fagioli e di ognuno dopo vittorie e sconfit… - juve_magazine : JUVENTUS - Alex Sandro: 'Sentenza? Pensiamo solo allo Sporting Lisbona' - Illseeyourface_ : RT @juventusfc: ??Alex Sandro: « Ogni tanto fa bene piangere. Dobbiamo rispettare la reazione di Fagioli e di ognuno dopo vittorie e sconfit… - glooit : Juve: Alex Sandro, sentenza? pensiamo solo allo Sporting leggi su Gloo -

"Sarebbe molto importante recuperare i 15 punti, ma dobbiamo pensare soltanto allo Sporting": è il pensiero diSandro, difensore della Juventus, tra l'attesa per l'esito del ricorso e la sfida di ritorno contro i portoghesi. "All'andata è stata una sfida molto intensa, me l'aspetto altrettanto domani sera"...... intervenendo in conferenza stampa insieme adSandro. 'Difficile pensare al campo No, perché una volta che sappiamo la sentenza la mettiamo da parte e poi penseremo alla partita. E' un ...19:40Sandro: "Speriamo di riavere i 15 punti" Sulla sentenza si è espresso ancheSandro: " Lì stanno lavorando gli avvocati e la società, noi dobbiamo pensare solo a questa partita, ...

Juve: Alex Sandro, sentenza pensiamo solo allo Sporting - Calcio Agenzia ANSA

(ANSA) - TORINO, 19 APR - "Sarebbe molto importante recuperare i 15 punti, ma dobbiamo pensare soltanto allo Sporting": è il pensiero di Alex Sandro, difensore della Juventus, tra l'attesa per l'esito ...LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – “Siamo in attesa della sentenza, ma una volta che la conosceremo la metteremo da parte e penseremo alla partita. Oggi è una giornata importante sia per la sentenza c ...