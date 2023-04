Jurassic Park 2, l’età consigliata per vedere Il mondo perduto (Di mercoledì 19 aprile 2023) l’età consigliata per vedere Jurassic Park 2 è dai 10 anni in su: poiché Il mondo perduto contiene scene violente e che potrebbero essere percepite come spaventose, non si tratta di certo di un film adatto ai più piccoli, anzi. Dai 10 ai 13 anni, sarebbe consigliata la visione assieme ad un adulto. Il mondo perduto – Jurassic Park è un concentrato di scene ricche di azione e suspense. I dinosauri, chiaramente motivati dal desiderio di proteggere i loro piccoli e il loro ambiente, attaccano e spesso uccidono gli umani che percepiscono come predatori. Si tratta di un film classificato PG, che consiglia la visioni dai 10 anni in poi accompagnati da adulti, soprattutto considerando le ... Leggi su cultweb (Di mercoledì 19 aprile 2023)per2 è dai 10 anni in su: poiché Ilcontiene scene violente e che potrebbero essere percepite come spaventose, non si tratta di certo di un film adatto ai più piccoli, anzi. Dai 10 ai 13 anni, sarebbela visione assieme ad un adulto. Ilè un concentrato di scene ricche di azione e suspense. I dinosauri, chiaramente motivati dal desiderio di proteggere i loro piccoli e il loro ambiente, attaccano e spesso uccidono gli umani che percepiscono come predatori. Si tratta di un film classificato PG, che consiglia la visioni dai 10 anni in poi accompagnati da adulti, soprattutto considerando le ...

